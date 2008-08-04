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Spor

Anelka Milan'a patladı

Russian Railways Cup 3.'lük maçında Milan'ı 5-0 ile geçen Chelsea'de Anelka adeta yeniden doğdu. Fransız attığı 4 golle Scolari'ye 'burdayım' mesajı gönderdi...

04 Ağustos 2008 03:00

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Chelsea ve Milan, Lokomotiv Moskova'nın ev sahipliği yaptığı Russian Railways Cup 3.'lük maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele 5-0 Chelsea'nin üstünlüğü ile sona erdi. Maviler'in Milan'ı adeta yerle bir ettiği maçta uçuran isimler ise Anelka ve Lampard oldu. Anelka attığı 4 gol ile maçın yıldızı olurken, Milan'da Pato, Ronaldinho, Kaka gibi isimler milli takım kamplarında olduğu için sahada yer almadı. 

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Moskova'da katıldığı Railways Cup'ta Nicolas Anelka'nın attığı 4 golle AC Milan'ı 5-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Turnuvadaki ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya penlatılar sonucunda boyun eğen Chelsea, İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya 1-0 yenilmekten kurtulamayan AC Milan ile üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

 

Karşılaşmaya Chelsea; Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Cole, Ballack, Mikel, Lampard, Wright Phillips, Anelka ve Malouda 11'i ile çıkarken, AC Milan da Kalac, Bonera, Simic, Maldini, Favalli, Zambrotta, Flamini, Gattuso, Jankulovski, Pirlo, Ambrosini 11'i ile maça başladı.

 

Maçın 2. dakikasında Lampard'ın attığı golle 1-0 öne geçen Chelsea, 7. dakikada Anelka'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 17. dakikada kaleci Kalac'ın hatasını iyi değerlendiren Anelka, topu filelere yollayarak farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı 3-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Chelsea, Anelka'nın 50. dakikada kaydettiği golle farkı 4'e çıkardı. 57. dakikada Anelka ile Milan'ın filelerini bir kez daha havalandırmayı başaran İngiliz temsilcisi, çok rahat bir oyun sergilediği maçı 5-0 gibi net bir skorla kazanarak Railways Cup'ta üçüncü oldu.

Final maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı Romaric, Kone ve Chevanton'un golleriyle 3-0 mağlup eden Sevilla ise, turnuvayı kazanan takım oldu.


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