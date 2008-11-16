Anelka boş geçmiyor

Premier Lig'de Chelsea deplasmanda karşılaştığı West Bromwich Albion'ı 3-0 yenerken, Anelka attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Chelsea, West Bromwich Albion ile karşı karşıya geldi. 'Maviler' 34. dakikada Bosingwa ve 38 ile 45. dakikalarda Anelka'nın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Chelsea'de son haftaların formda ismi Anelka, West Bromwich'e attığı 2 golle toplam gol sayısını 12'ye yükseltti. Fransız yıldız ligde oynadığı son 4 maçta rakip filelere 8 gol gönderirken, forma giydiği 12 maçta 12 gole ulaşmış oldu.
Öte yandan Manchester United, Stoke City'yi sahasında 5-0'la geçti. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı mücadelede, United'ın diğer golleri Carrick, Berbatov ve Welbeck'ten geldi.
Ligde zirve mücadelesi veren bir başka takım Liverpool da, Bolton Wanderers deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Liverpool'a 3 puanı getiren golleri Kuyt ve Gerrard kaydetti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Arsenal ise haftayı puansız kapattı. Sahasında Aston Villa'yı konuk eden Arsenal, Clichy (kendi kalesine) ve Agbonlahor'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Aston Villa maç 0-0 giderken Young ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Anelka'ya büyük onur
Öte yandan Anelka, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de gösterdiği performansla ligin sponsoru Barclays tarafından 'Altın Ayakkabı' ödülüne layık görüldü.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski yıldız Fransız golcü Nicolas Anelka'ya başarısının mükâfatı gecikmedi. Premier Lig'in ana sponsoru Barclays, 'Altın Ayakkabı' ödülüne bu sezon 12 golü bulunan Anelka'yı layık gördü. TOPLU SONUÇLAR
Bolton Wanderers: 0 – Liverpool: 2 / Liverpool istediğini aldı
Arsenal: 0 – Aston Villa: 2
Blackburn Rovers: 1 – Sunderland: 2
Fulham: 2 – Tottenham Hotspur: 1
Manchester United: 5 – Stoke City: 0 / Ronaldo 100'ler kulübünde
Newcastle United: 2 – Wigan Athletic: 2
West Ham United: 0 – Portsmouth: 0