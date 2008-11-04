Anelka 2.baharını yaşıyor

> Anelka 4-3-3 oynamak istiyor

Chelsea'nin Sunderland'ı 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Fransız golcü Nicolas Anelka, bir anda yıldızlarla dolu Premier Lig'in en çok konuşulan ismi oldu.Bir dönem kariyeri büyük düşüş içine giren Anelka, Chelsea formasıyla oynadığı son 14 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı.Yeniden doğuşunu teknik direktör Luis Felipe Scolari'ye bağlayan Fransız golcü, Brezilyalı teknik adamın kendisine güvenmesinin, başarısında büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Anelka, Scolari istediğim gibi oynamama izin verdi. Geçmişte çoğu zaman kanatlarda tutuluyordum. Ancak Scolari benden önde kalmamı ve sabırla pozisyon beklememi istiyor" diye konuştu.Chelsea'de şimdi sakatlıktan dönen Drogba'nın, Anelka'nın performansını nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Drogba'nın yokluğunda üstün bir performans gösteren Anelka'yı yedekte tutmak istemeyen Scolari, oyun tarzları birbirine benzeyen iki yıldızı nasıl birarada oynatabileceğinin hesaplarını yapıyor