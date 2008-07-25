Andy Roddick de veda etti



Kanada'da devam eden tenis sezonunun altıncı masters serisinde, Roger Federer'in elenmesinin ardından bir sürpriz daha yaşandı. 19 yaşındaki genç Hırvat tenisçi Marin Cilic, Andy Roddick'i turnuva dışına itti.





Rogers Cup Tenis Turnuvası'na ilk kez katılan Hırvat Marin Cilic, maç boyunca Roddick'ten daha üstün bir performans sergiledi.



İkinci sette kontrol Roddick'e geçse de, Cilic yılmadı ve etkili servislerle son seti alarak, maçı 2-1 kazanmayı bildi. Böylece Federer'in ardından bir favori daha elenmiş oldu.

Günün bir diğer maçında, son iki Gramd Slam'in şampiyonu Rafael Nadal, Rus Igor Andreev'le karşı karşıya geldi. Nadal, maçın başında düşerek ayağını burkan rakibiyle ilgilense de, Andreev'e karşılaşmaya ortak olma şansı tanımadı. İlk seti 6-2, ikinci seti de tıe-break ile 7-6 alan Nadal çeyrek finale yükseldi.

Sırp Novak Djokovic ve 1 numaralı seri başı Roger Federer'i eleyen Fransız Gilles Simon da, rakiplerine set vermeden maçlarını kazanarak, çeyrek finale yükselen diğer isimler oldu.