Andy Murray'den sonra Novak Djokovic de Miami Açık'ta yok

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, sakatlığından dolayı Miami Açık Tenis Turnuvası'nda yer alamayacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 20 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Sırp tenisçinin sağ dirseğindeki sakatlık nedeniyle mücadele edemeyeceği bildirildi.

Djokovic de sosyal medya hesabı Twittter'dan yaptığı açıklamada, Miami Açık'ta oynayamayacağı için taraftarlardan özür dilediğini belirtti.

Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray de sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmişti.