Andy Murray yine şampiyon!

Tenisin dünya 2 numarası İskoçyalı Andy Murray, Pekin'in ardından Shanghai Masters'ta da şampiyonluğa ulaştı.

Eurosport'un haberine göre, çekişmeli geçen ilk setin 7. oyununda servis kıran Murray, seti noktalamak için kullandığı servis oyununu rakibine kaptırınca tie-break'e gidildi. Bu noktada bir kez daha vites artıran dünya 2 numarası, 7-1'lik tie-break sonucuyla ilk seti hanesine yazdırdı.

İkinci sette dünya 19 numarası Bautista Agut hiçbir servis oyununa tutunamazken, setin 3. oyununda servisini kırdırmasına karşın diğer tüm oyunları kazanan Murray, 1 saat 39 dakika süren maça nokta koydu.

Murray'nin etkili return'leri karşısında çaresiz kalan Bautista Agut, ilk servislerinden %55, ikinci servislerinden ise sadece %39 oranında puan çıkarabildi. Murray ise ilk servisinden %82 oranında puan çıkardı ve maçı 8 ace'le tamamladı.

İki hafta önce Pekin'de düzenlenen Çin Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Murray, Shanghai'da da mutlu sona ulaşarak Uzak Doğu'daki üstün performansını sürdürdü.

Dünya 2 numarası kariyerinde 13. kez bir Masters 1000 turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.