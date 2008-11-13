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Spor

Andy Murray yarı finalde

Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen Tenis Masters Cup Kırmızı Grup mücadelesinde, dünyanın 4 numaralı raketi İskoç Andy Murray, Fransız tenisçi Gilles Simon'u 6-4 ve 6-

13 Kasım 2008 02:00


Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen Tenis Masters Cup Kırmızı Grup mücadelesinde, dünyanın 4 numaralı raketi İskoç Andy Murray, Fransız tenisçi Gilles Simon'u 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıkmayı garantiledi.

Andy Murray grubun ilk maçında da Andy Roddick'i yenmeyi başarmıştı.

Grubun diğer maçında ise Roger Federer, dizindeki sakatlıktan dolayı turnuvadan çekilen Andy Roddick'in yerine organizasyona dahil olan Çek Radek Stepanek'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Federer grubun ilk maçında Fransız raket Gilles Simon'a kaybetmişti.

Bu gruptan çıkacak diğer yarı finalisti Roger Federer- Andy Murray ve Radek Stepanek- Gilles Simon maçlarının sonucu belirleyecek.

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