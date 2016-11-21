Andy Murray şampiyon oldu

ATP Dünya Turu Finalleri'nde dünya klasmanının bir numaralı ismi Andy Murray, son dört yılın şampiyonu Novak Djokovic'i 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

Londra'da düzenlenen turnuvada ilk kez finale çıkan ve şampiyon olarak ATP sıralamasındaki yerini korumak isteyen Murray, sekizinci oyununda servis kırdığı 42 dakikalık ilk seti 6-3 kazandı.

Turnuvada dört kez yarı final oynayan 29 yaşındaki Britanyalı raket, ikinci seti 6-4, maçı da 2-0 kazanarak ilk kez turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mayıs ayındaki Roma Açık'tan itibaren, Wimbledon ve Rio Olimpiyatları'yla beraber ATP Dünya Turu Finalleri'nde dokuzuncu şampiyonluğuna uzanan Murray, üst üste 24. galibiyetini elde ederek kariyerinin en iyi serisini yakaladı.



Murray, dünya sıralamasının 2. basamağında bulunan Djokovic'i yenerek, 2016 yılını dünya klasmanının bir numarası olarak kapatmayı garantiledi ve 1973'den beri yılı ilk sırada bitiren 17. tenisçi unvanını aldı.