Andy Murray gözyaşlarıyla açıkladı: Avustralya Açık, son turnuvam olabilir

Kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu ve 2 Olimpiyat altın madalyası bulunan, tenisin eski 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde kortlara veda edeceğini açıkladı. Murray, önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi.

Melbourne’de düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 20 aydır çok acı çektiğini belirten Murray, "4-5 ay daha acı çekerek oynayabilir miyim, bilmiyorum" dedi.

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın resmi hesabından, Murray’in vedasıyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Wimbledon’ın hesabından 31 yaşındaki Murray’in korttaki bir fotoğrafı paylaşıldı ve “Sevgili Andy, bundan sonra ne olursa olsun sen zannettiğinden fazlasını yaptın” dendi.

6 ayda 14 maça çıkabildi

Murray, kariyerini uzatabilmek umuduyla Ocak 2018'de kalçasından ameliyat oldu fakat eski formunu yakalayamadı. Haziran ayında yenide kortlara dönen Murray daha sonra sadece 14 maça çıkabildi.

Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda dünya sıralamasında 22. sırada yer alan İspanyol Roberto Bautista Agut'la eşleşmişti.

Britanya'nın 1 numaralı tenisçisi olan Murray'nin kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu ve 2 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

Dünya sıralamasında 37 hafta 1 numarada kalan Murray; 2012'de Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı, 2013 ve 2016 yıllarında ise Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanmıştı.

Murray, 77 yıl sonra Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon olan ilk Britanyalı tenisçi olmuştu.