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Spor

Andy Murray ABD Açık'ta Japon rakibine yenilerek turnuvadan elendi

ABD Açık'ta Nishikori'nin rakibi del Potro'yu yenen Wawrinka oldu

08 Eylül 2016 17:59

ABD Açık'ta Andy Murray ile zorlu bir mücadeleye çıkan Kei Nishikori, Britanyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. 

ABD Açık'ta Nishikori'nin rakibi del Potro'yu yenen Wawrinka oldu. Murray, Rio Olimpiyatları'nda altın madalya almıştı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Serena Williams, 5 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep karşısında 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

Hırvat rakibi Ana Konjuh'u 6-2 sona eren setlerle 2-0 mağlup eden 10 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, grand slam turnuvalarında ilk kez yarı finale kaldı. Pliskova yarı finalde, 23. grand slam zaferine ulaşmaya çalışan Serena Williams ile eşleşti.

Bu arada Türkiye'yi gençler çift erkeklerde temsil eden Ergi Kırkın ile Mısırlı Youssef Hossam ikilisi, ikinci turda ABD'li Sean Sculley-Nick Stachowiak çiftine 3-6, 6-4 ve 12-10'luk setlerle 2-1 yenilerek elendi.

 

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