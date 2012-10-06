T24 LogoT24 Logo
Dünya

Andy Ellison sebze ve meyvelerin MR'ını çekti!

Bugüne kadar insan vücudu hakkında bilgi almak için kullanılan MR taramasını bir de meyve ve sebzeler üzerinde görün

06 Ekim 2012 01:24

IŞIL ÖZ

 
Andy Ellison’ın meyve ve sebzeler üzerinde MR kullanarak oluşturduğu animasyon ilgi çekti. 
 
Biliyorsunuz, manyetik rezonans görüntüleme (MR), bugün birçok farklı hastalık için uygulanan ve vücudun iç yapısı hakkında bilgi verici görüntüler oluşturan  en yaygın tekniklerden biri. Bugüne kadar insan vücudu hakkında bilgi almak için kullanılan MR taramasını bir de  meyve ve sebzeler üzerinde görün. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Andy Ellison, MR teknolojisi ile  (Philips 3 Tesla MRI) gıdaları incelemeye almış. Bu alanda, tanıdık meyve ve sebzeler aniden mistik, büyülü varlıklar haline geliyor. Brokoli baya renkli bir sebze imiş meğer: Tıklayın...
 

ETİKETLER

ışıl özmrmeyvesebzeAndy Ellison

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24