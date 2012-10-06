Andy Ellison sebze ve meyvelerin MR'ını çekti!

Andy Ellison’ın meyve ve sebzeler üzerinde MR kullanarak oluşturduğu animasyon ilgi çekti.
Biliyorsunuz, manyetik rezonans görüntüleme (MR), bugün birçok farklı hastalık için uygulanan ve vücudun iç yapısı hakkında bilgi verici görüntüler oluşturan en yaygın tekniklerden biri. Bugüne kadar insan vücudu hakkında bilgi almak için kullanılan MR taramasını bir de meyve ve sebzeler üzerinde görün. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Andy Ellison, MR teknolojisi ile (Philips 3 Tesla MRI) gıdaları incelemeye almış. Bu alanda, tanıdık meyve ve sebzeler aniden mistik, büyülü varlıklar haline geliyor. Brokoli baya renkli bir sebze imiş meğer: Tıklayın...