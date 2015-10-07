ANDY-AR'ın ekim ayı anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

ANDY-AR Kamuoyu Araştırma Şirketi, 1 Kasım seçimi için seçmenin nabzını tuttu. 29 kentte ankete katılan 1764 seçmen, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yüzde 42.6 AKP, yüzde 27.1 CHP, yüzde 15.2 MHP ve yüzde 12.1 HDP cevabını verdi. ‘Diğer’in oranı yüzde 3 çıktı.

ANDY-AR'ın Habertürk için hazırladığı anket, 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında 1764 denekle tek tek görüşerek bu anketi gerçekleştirdi.

Habertürk'te Alper Uruş imzasıyla yayımlanan habere göre ANDY-AR, yüzde 14.7 oranında çıkan ‘kararsız’ seçmen pastasının siyasi partilere dağılımının ardından 7 Haziran Genel Seçimi’nde yüzde 40.9 oy alan AKP’nin bu oranı yüzde 42.6’ya çıkardığı, yüzde 1.5’in üzerinde artış gösterdiği görüldü. Son genel seçimde yüzde 25 oy alan anamuhalefet partisi CHP’ninse yüzde 2’lik bir yükselişle yüzde 27.1’i yakaladığı ankete yansıdı. ANDY-AR’ın çalışmasında 7 Haziran’da, yüzde 16.3 oy alan MHP’nin yüzde 1’lik düşüş yaşadığı ve oyunun yüzde 15.2 olduğu görüldü. 7 Haziran seçiminde yüzde 13.1 oy alan HDP’de de yüzde 1’lik kayıp saptandı. HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzdesi 12.1 olarak belirlendi. 7 Haziran seçiminde yüzde 4.7 çıkan “Diğer” cevabıysa ANDY-AR’ın çalışmasında yüzde 3 oranında kaldı.

Kararsızlar hangi partiye yakın?

ANDY-AR kararsız seçmenlere, “Kendinizi en yakın hissettiğiniz parti hangisi?” sorusunu da yöneltti. Ankete katılanların yüzde 38.5’i “Cevap yok” yanıtını verdi. Yüzde 8.1’iyse “Yakın hissettiğim bir parti yok” dedi. Katılımcıların yüzde 19.7’si kendisini AKP’ye yakın hissettiğini belirtti. CHP’ye kendisini yakın hissettiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 17.5 oldu. CHP’yi, yüzde 6.2 ile MHP, yüzde 4.1 ile HDP, yüzde 2.4 ile SP izledi.

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