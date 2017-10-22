Andy-Ar'ın anketine göre hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

Andy-Ar Faruk Acar, 1 Kasım seçimlerinin sonuçları üzerinden taraftarların hangi partiye oy verdiğine dair bulguları paylaştı.

Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu. Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.

Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AKP oldu.

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:



% 53.3 AKP



% 21.0 CHP



% 12.5 MHP



% 5 HDP

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:



%51,4 AKP



% 27.8 CHP



% 8.3 MHP



% 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:



% 50.3 AKP



% 25.9 CHP



% 11.5 MHP



% 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:



% 85.1 AKP



% 7.5 CHP



% 6.0 MHP



% -

Trabzonsporlulardan HDP'ye oy yok



Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.