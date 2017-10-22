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Spor

Andy-Ar'ın anketine göre hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre taraftarlar arasına baskın olan parti AKP

22 Ekim 2017 01:19

Andy-Ar Faruk Acar,  1 Kasım seçimlerinin sonuçları üzerinden taraftarların hangi partiye oy verdiğine dair bulguları paylaştı.

Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu. Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.

Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AKP oldu.

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi: 

% 53.3 AKP 

% 21.0 CHP 

% 12.5 MHP 

% 5 HDP

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi: 

%51,4 AKP 

% 27.8 CHP 

% 8.3 MHP 

% 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi: 

% 50.3 AKP 

% 25.9 CHP 

% 11.5 MHP 

% 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi: 

% 85.1 AKP 

% 7.5 CHP 

% 6.0 MHP 

% -

Trabzonsporlulardan HDP'ye oy yok 
 

Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

 

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