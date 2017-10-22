Andy-Ar'ın anketine göre hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor?

Andy-Ar Faruk Acar, 1 Kasım seçimlerinin sonuçları üzerinden taraftarların hangi partiye oy verdiğine dair bulguları paylaştı.
Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu. Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.
Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AKP oldu.
Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:
% 53.3 AKP
% 21.0 CHP
% 12.5 MHP
% 5 HDP
Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:
%51,4 AKP
% 27.8 CHP
% 8.3 MHP
% 4.2 HDP
Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:
% 50.3 AKP
% 25.9 CHP
% 11.5 MHP
% 2.9 HDP
Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:
% 85.1 AKP
% 7.5 CHP
% 6.0 MHP
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Trabzonsporlulardan HDP'ye oy yok
Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.