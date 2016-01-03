ANDY-AR'ın anketine göre 2015 'hüzün yılı', kaybeden 'halk ve ülke' oldu

ANDY-AR Araştırma Şirketi'nin 2015’in enleri anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yılın kişisi, siyasetçisi ve kazananı’ oldu. 2015'te toplumun ağırlıklı olarak hissettiği duyguların nabzının yoklandığı ankete göre, yüzde 16.2 ile 'hüzün yılı' cevabı birinci sırada yer aldı. 'Yılın kaybedeni' sorusunda da yüzde 9.5'le "Halk ve ülke kaybetti" yanıtı ikinci sıraya yerleşti.

Ankete göre, MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Hapishanesi'ne mahkûm edilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da 'yılın yazarı' seçildi.

Habertürk için özel bir araştırma yapan ANDY-AR, geçen yıl gündeme oturan, hafızalarda yer eden sosyal ve siyasal olayları da ankete katılanlara sordu. Alınan yanıtlarda ‘Terör olayları’ yüzde 25.8 ile birinci oldu. Bunu, ‘7 Haziran-1 Kasım Seçimleri’ yüzde 8.9 ile izledi. Hatay üzerinde Türk hava sahasını ihlal eden ‘Rus savaş uçağının düşürülmesi’yse yüzde 8.2’yle üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 6.1 ile ‘Savaş ortamı’, beşinci sıradaysa yüzde 5.8 ile ‘Şehitler’ ifade edildi. Ankara’da 10 Ekim 2015’te yaşanan canlı bomba saldırısı yüzde 5.0 ile altıncı, Doğu ve Güneydoğu’da yaşananlar yüzde 3.7’yle yedinci, Suriye’de yaşananlar ve sığınmacıların dramı yüzde 2.9 ile sekizinci oldu.

Ankette, 27 ilde 1417 kişiye, ‘2015 yılının kişisi sizce kim?’ diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25.7 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ın ardından ise Başbakan Ahmet Davutoğlu yüzde 9.8 ile ikinci oldu. Sıralamada Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü öğretim üyesi, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar yüzde 8.5 ile üçüncü sırada yer aldı.

"Yılın kaybedeni halk ve ülke"

Ankete katılanların yüzde 13.7'si "Geçen yılın kaybedeni sizce kimdi?" sorusuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıtını verdi. Bunu yüzde 9.5 ile "Halk-Ülke kaybetti" cevabı izledi. ‘Paralel Yapı-Gülen Hareketi’ yüzde 8.7 ile sıralamada üçüncü oldu. Onu yüzde 5.5’le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.3 ile MHP ve yüzde 4.7 ile ‘Ortadoğu Ülkeleri’ yanıtları takip etti.

"2015 hüzün yılı"

ANDY-AR sosyal araştırmalar merkezi geçen yıl toplumun ağırlıklı olarak hissettiği ‘duygular’ı da araştırdı ve ‘2015 yılının duygusu sizce neydi?’ diye sordu. Bu soruya yüzde 16.2 oranında ‘Hüzün’, yüzde 10.3 ‘Üzüntü’ ve yüzde 7.1 ‘Acı’ cevabı verildi. Bu duygularımızı yüzde 5.8 ile ‘Endişe’, yüzde 4.6’yla ‘Stres’, yüzde 4.2’yle ‘Korku’, yüzde 3.2’yle ‘Aşk’ ve yüzde 2.5 ile ‘Sevinç’ izledi.

Can Dündar yılın yazarı

‘2015’in yazarı sizce kim?’ sorusuna ise katılımcılar sırasıyla Can Dündar, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Ahmet Ümit ve İskender Pala cevabını verdi.

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