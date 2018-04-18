Andy-Ar'a göre Erdoğan, ilk turda yüzde kaç oy alıyor?

Andy - Ar Araştırma Şirketi'nin sahibi Faruk Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdiği cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak ellerindeki son anketin sonuçlarını açıkladı. Acar, AKP ile MHP'nin ortak adayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 55 oranında oy alacağını ileri sürdü.

Acar, A Haber canlı yayınında şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."