Andy-Ar Araştırma Şirketi: İstanbul’un yarısı Kadir Topbaş’a oy verir

Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin Başkanı Faruk Acar, ellerinde CHP’nin İstanbul’da Maltepe, Kartal gibi bazı belediyeleri kaybedeceğine ilişkin araştırmalar olduğunu söylerken, Anar Başkanı İbrahim Uslu ise, şu anki verilere göre İstanbul’un yarısından fazlasının Kadir Topbaş’a oy vereceğini dile getirdi.

A Haber’de Sevilay Yükselir’in sunduğu %100 Siyaset programı bu hafta halkın nabzını tutan araştırma şirketlerinin yöneticilerini konu etti.

Faruk Acar: CHP İstanbul’da bazı belediyelerini kaybedecek

"Türkiye genelinde 2004 yılından günümüze, AK Parti Belediyeciliği diye bir algı oluştu. Bazı yerlerde ideolojik olarak halen devam eden bir süreç var. İstanbul’da Beşiktaş gibi, Şişli gibi, Sarıyer gibi yerler var. Fakat İstanbul Büyükşehir genelinde mevcut başkan Kadir Bey’in yaptığı hizmetler dolayısıyla 2004-2009 arasından daha az bir beğenirlik söz konusu. İstanbul genelinde AK Parti’nin hâkim olduğunu söylemek mümkün iken, Kadir Bey’in yaz sezonunda yaşanan bazı olumsuzluklar, trafik, köprülerin kapanması gibi nedenlerle, bu konuda yapılmış güncel bir sonuç yok ama tahminen bir düşüş yaşaması muhtemeldir. Ama AK Parti’nin İstanbul ile ilgili herhangi bir problemi olduğunu söylemek mümkün değil. AK Parti’nin kaybettiği bazı kritik belediyeler vardı, Kartal gibi, Maltepe gibi yerler vardı, CHP’ye geçen. Şu anda mevcut CHP adaylarının tekrar kazanamayacağını bir önceki araştırmamda gördüğümü söyleyebilirim. "

İbrahim Uslu: İstanbul’un yarısı Kadir Topbaş’a oy verir

"İstanbul Büyükşehir’de hakikaten bizim gördüğümüz Kadir Bey hiç oy kaybetmemiş, tam tersine 2009'daki yerel seçimlerin çok üzerinde. 2009’da Türkiye ortalamasının altında kalmıştı ama şuanda Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranı var. Yaz aylarında bir trafik sorunu oldu ama t bunun belediye tarafından yapılmadığını biliyordu vatandaş. Vatandaş borsa brokırı gibi değil, bir haber geldi desteği yükseltti gibi olaylar olmuyor. Yeniden aday olsa Kadir Topbaş’a oy veriri misiniz diye sorduk, İstanbul’un yarısından fazla oy veririm dedi."