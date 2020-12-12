Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar: Asıl AK Parti seçmeni Batı’ya dönmek istiyor

Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, tüm anketlerde Türk toplumunun artık yüzünü Batı'ya dönmek istediği sonucunun çıktığını söyledi.

“Hayır samimi. Çünkü bu artık bir zorunluluk. Yaptığımız tüm anketlerde, tüm saha çalışmalarında Türk halkının artık yüzünü Batı’ya dönmek istediğini görüyoruz. Çok açık. Çok net biçimde. Son zamanlarda anketlerde bu çıkıyor karşımıza. Türk halkı artık Ortadoğu’dan ve Arap coğrafyasından Türkiye’ye fayda gelmeyeceğini, bu ülkelere siyaseten asla güvenilmeyeceğini, bunların Türkiye’ye sadece ve sadece sorun getirdiğini gördü ve anladı. Bu yüzden de Türkiye’nin geleceğini Batı’da görüyor. Cumhurbaşkanımızın söylemi halkın bu isteğinin tezahürüdür" ifadelerini kullanan Acar, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın, "Buna AK Parti seçmeni de dahil mi?” sorusuna, “Evet. Asıl AK Parti seçmeni Batı’ya dönmek istiyor” diye yanıt verdi.

Altaylı'nın Öktem Acar'ın görüşlerine yer verdiği yazının tamamını okumak için tıklayın.