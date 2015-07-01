ANDY-AR: AKP'li seçmenin yüzde 57'si Yüce Divan istiyor

ANDY-AR Araştırma Şirketi, 1566 kişiyle yaptığı son kamuoyu çalışmasında 'Meclis'te uzlaşma mı hesaplaşma mı olmalı?', 'Çözüm süreci devam etmeli mi?', '4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesiyle ilgili seçmen ne düşünüyor' gibi konularda seçmenin nabzını tuttu. Araştırmaya göre AKP'li seçmenin yüzde 57.2'si eski dört bakanın Yüce Divan'da yargılanmasını istiyor.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkilerinin koalisyon şartları arasında olmaması gerektiğini söyleyen AKP'li seçmenin oy oranı yüzde 44.6'da kaldı.

Seçmen 4 bakan için 'Yüce Divan' istiyor

Habertürk'te yer alan habere göre, ANDY-AR araştırma şirketi seçmenlere 25. dönem milletvekili seçiminin ardından ortaya çıkan 4 partili Meclis'te, "Geçmişteki olaylar üzerinden hesaplaşma yapılsın mı, yoksa beyaz bir sayfa açılıp uzlaşma mı sağlansın?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 61.8'i, üçte ikiye yakını, 'Meclis'te beyaz bir sayfa açılmalı' dedi. Üçte bir oranında, yüzde 33.1'lik dilimse 'Hesaplaşma olmalı' yönünde fikir bildirdi. Ankete katılanların yüzde 5.1'iyse 'Fikrinin olmadığını' dile getirdi.

AKP seçmeninin yüzde 57.2'si 'Yüce Divan' için 'evet' dedi

Yüce Divan sorusunu yanıtlayan seçmenin partilere göre dağılımında AK Partili seçmenlerin yüzde 57.2'si 'Yüce Divan' konusunun tekrar açılması gerektiğini belirtti. Bunu yüzde 77.2'yle MHP, yüzde 80.4'le CHP ve yüzde 83.4'le de HDP seçmeni izledi. 4 bakanla ilgili 'Yüce Divan' sürecinin 'açılmaması' gerektiğini söyleyen AK Partililerin oranı yüzde 31.5 olurken, en düşük yüzdeyi 7.9 ile CHP'li seçmen verdi. Yüce Divan konusunun açılmaması gerektiğini belirten HDP'lilerin oranı yüzde 11.4, MHP'lilerin oranıysa yüzde 13.4 oldu.

‘4 bakan için Yüce Divan konusu açılmalı mı?’

Seçmene, "4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi konusu sizce tekrar açılmalı mı açılmamalı mı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 69.1'lik oranı 'Evet açılmalı' cevabını verirken 'Hayır, açılmamalı' yanıtı verenlerin yüzdesi 18.4 oldu. Bu soruya 'Fikrim, cevabım yok' diyenlerse yüzde 12.5'lik bir oranı buldu

‘Cumhurbaşkanı’ kriteri

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin koalisyon şartları arasında olmaması gerektiğini söyleyen AK Partili seçmenin oranıysa yüzde 44.6'yla ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi, yüzde 39.2'yle HDP izledi. MHP'li seçmenin yanıtı yüzde 35.7 olurken, 'Hayır' cevabı veren en düşük oy oranı yüzde 33.9 ile CHP'li seçmenden geldi.

Cuhmurbaşkanı'nın yetkilerinin koalisyon şartları arasında olmaması gerektiğini söyleyen AK Partili seçmenin oranıysa yüzde 44.6'yla ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi, yüzde 39.2'yle HDP izledi. MHP'li seçmenin yanıtı yüzde 35.7 olurken, 'Hayır' cevabı veren en düşük oy oranı yüzde 33.9 ile CHP'li seçmenden geldi.

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

Seçmen 'hesaplaşma' istiyor

Araştırma şirketi "Geçmişteki olaylar üzerinden hesaplaşma yapılsın mı, yoksa beyaz bir sayfa açılıp uzlaşma mı sağlansın?" sorusunu Meclis'e temsilci gönderen 4 partinin seçmeni üzerinden de değerlendirdi. AK Parti, CHP, MHP ve HDP seçmeninin büyük bölümünün 'uzlaşma'dan yana olduğu ortaya çıktı. AK Partili seçmenin yüzde 74.2'si, CHP'li seçmen yüzde 49.7'si, MHP'lilerin yüzde 58.9'u ve HDP'ye oy verenlerin yüzde 58.3'ü, 'Beyaz sayfa açılmalı' yönünde cevap verdi. 'Meclis'te hesaplaşma olsun' diyenlerde en yüksek oy oranı yüzde 47.4'le CHP'li seçmende oldu. MHP ve HDP seçmeninin 'Hesaplaşma' yanıtıysa yüzde 39'a yakın çıktı. Meclis'te 'Hesaplaşma' istemeyen en düşük oransa yüzde 18.9 ile AK Partili seçmen oldu.

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