-ANDROMEDA İKİ GALAKSİNİN ÇARPIŞMASIYLA DOĞMUŞ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Astronomlar, Samanyolu'na en yakın spiral galaksi Andromeda'nın iki küçük galaksinin çarpışmasıyla ortaya çıktığını belirlediler. Uluslararası bir ekibin Astrophysical Journal'da yayımladığı araştırma ve Andromeda'nın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğini anlatan bilgisayar simülasyonuna göre, iki galaksi yaklaşık 9 milyar yıl önce çarpıştı ve yaklaşık 5,5 milyar yıl önce kalıcı bir şekilde birleşti. Araştırmanın başında yer alan Paris Rasathanesinden François Hammer, bilimadamlarının evrendeki en uzak galaksileri tespit edebilmelerine karşın, Samanyolu'nun komşusu yakın galaksiler hakkında birçok bilinmeyen bulunduğunu belirtti. Samanyolu'nun komşusu Yerel Grup'ta yaklaşık 40 galaksi bulunduğunu ve bunların en büyüklerinin Samanyolu ile Andromeda olduğunu ifade eden Hammer, birçok astronomun Andromeda'nın büyük bir çarpışmanın sonucu doğduğunu düşündüğünü söyledi. Bilimadamları, Samanyolu'nun da Andromeda gibi çarpışmayla oluşmuş olabileceğini, ancak, bunun çok daha önce meydana geldiğini belirtiyorlar.