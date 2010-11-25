T24 LogoT24 Logo
Dünya

ANDROMEDA İKİ GALAKSİNİN ÇARPIŞMASIYLA DOĞMUŞ ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 16:16

-ANDROMEDA İKİ GALAKSİNİN ÇARPIŞMASIYLA DOĞMUŞ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Astronomlar, Samanyolu'na en yakın spiral galaksi Andromeda'nın iki küçük galaksinin çarpışmasıyla ortaya çıktığını belirlediler. Uluslararası bir ekibin Astrophysical Journal'da yayımladığı araştırma ve Andromeda'nın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğini anlatan bilgisayar simülasyonuna göre, iki galaksi yaklaşık 9 milyar yıl önce çarpıştı ve yaklaşık 5,5 milyar yıl önce kalıcı bir şekilde birleşti. Araştırmanın başında yer alan Paris Rasathanesinden François Hammer, bilimadamlarının evrendeki en uzak galaksileri tespit edebilmelerine karşın, Samanyolu'nun komşusu yakın galaksiler hakkında birçok bilinmeyen bulunduğunu belirtti. Samanyolu'nun komşusu Yerel Grup'ta yaklaşık 40 galaksi bulunduğunu ve bunların en büyüklerinin Samanyolu ile Andromeda olduğunu ifade eden Hammer, birçok astronomun Andromeda'nın büyük bir çarpışmanın sonucu doğduğunu düşündüğünü söyledi. Bilimadamları, Samanyolu'nun da Andromeda gibi çarpışmayla oluşmuş olabileceğini, ancak, bunun çok daha önce meydana geldiğini belirtiyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24