Andrey Karlov ve Fidel Castro'nun adları Moskova'da sokağa verilecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'nın Batısında bulunan sokağa Ankara'da saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un, bir meydana da Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun adının verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre Moskova'nın Dorogomilovo ilçesinde N1968 adlı sokağa Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov adını verilecek. Moskova'nın kuzeyinde 2. Pesçanaya ve Novopeschanaya sokakların kesiştiği meydana ise Fidel Castro'nun adı verilecek.