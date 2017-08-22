Andres Iniesta'dan yönetime eleştiri: Kulüpte saygı kaybolmamalı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın bayrak futbolcularından Andres Iniesta, Josep Bartomeu'nun başında olduğu kulüp yönetimini, "Bu renklere hayatlarını vermiş kişilere karşı kulüpte saygı kaybolmamalı. Bazen bunun kaybolmaya başladığı izlenimini ediniyorum" sözleriyle eleştirdi.

El Pais'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılabileceğini söyledi. Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen, bunun 15 yılını A takımda geçiren Iniesta, "Burada muazzam güzllikler yaşadım. Ama bugün gelinen noktada üç yıl önce aklımdan bile geçmeyecek senaryolar mümkün. Bugün geleceğimi düşünüyorum; daha önce düşünmüyordum" diye konuştu.

Iniesta, kulüpte yeteri kadar saygı görüp görmediği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bütün insanlar takdir edilmek ister. Değerinin bilinmesi, saygı görmek insanların hoşuna gider. Burada her zaman herkesten sevgi ve saygı gördüm. Ama şu da çok açık; bu renklere hayatlarını vermiş insanlara karşı bu kulüpte saygı asla kaybolmamalı. Asla! Zaman zaman bunun kaybolmaya başladığını hissediyorum."

Neymar da eleştirmişti

Katalan ekipten rekor bedelle Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar da ayrılmadan önce, "Barcelona yönetimindeki kişiler orada olmayı hak etmiyor" yorumunu yapmıştı.

Eski Barcelona başkanlarından Joan Laporta da mevcut yönetim için, "Lionel Messi ancak Josep Bartomeu'nun ayrılması halinde mutlu olabilir" eleştirisini getirmişti.