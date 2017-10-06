Andres Iniesta: İspanya ve Katalunya diyaloğa girmeli!

Barcelona'nın kaptanı ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından Andres Iniesta, Katalunya'nın bağımsızlığı hakkında, "İspanya ve Katalunya diyaloğa girmeli. Bizim için bunu yapın. Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz" diye konuştu.

İspanya'da her bölgeden sevilen ender futbolculardan olan Iniesta, Katalunya'nın bağımsızlığı hakkında uzun süren sessizliğinin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İspanya ve Katalunya'nın diyaloğa girmesi gerektiğine vurgu yapan Katalan futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Farklı duyguları körükleyen, böylesine karışık durumlar hakkında yorum yapmadım ama şu anda içinde bulunduğumuz durum çok istisnai. Bildiğim bir şey var: Birbirimize daha fazla zarar vermeden önce yetkili herkesi diyaloğa davet ediyorum. Birbirinizle konuşun. Bunu hepimiz için yapın. Biz, barış içinde yaşamayı hak ediyoruz."

Sakatlığı devam eden 33 yaşındaki futbolcu, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı son iki maç olan Arnavutluk ve İsrail karşılaşmaları için kadroya alınmadı.