T24 LogoT24 Logo
Spor

Andres Iniesta: İspanya ve Katalunya diyaloğa girmeli!

"Birbirimize daha fazla zarar vermeden önce yetkili herkesi diyaloğa davet ediyorum"

06 Ekim 2017 17:34

Barcelona'nın kaptanı ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından Andres Iniesta, Katalunya'nın bağımsızlığı hakkında, "İspanya ve Katalunya diyaloğa girmeli. Bizim için bunu yapın. Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz" diye konuştu.

İspanya'da her bölgeden sevilen ender futbolculardan olan Iniesta, Katalunya'nın bağımsızlığı hakkında uzun süren sessizliğinin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İspanya ve Katalunya'nın diyaloğa girmesi gerektiğine vurgu yapan Katalan futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Farklı duyguları körükleyen, böylesine karışık durumlar hakkında yorum yapmadım ama şu anda içinde bulunduğumuz durum çok istisnai. Bildiğim bir şey var: Birbirimize daha fazla zarar vermeden önce yetkili herkesi diyaloğa davet ediyorum. Birbirinizle konuşun. Bunu hepimiz için yapın. Biz, barış içinde yaşamayı hak ediyoruz."

Sakatlığı devam eden 33 yaşındaki futbolcu, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı son iki maç olan Arnavutluk ve İsrail karşılaşmaları için kadroya alınmadı.

ETİKETLER

Andres IniestaKatalunyaİspanyaDiyalogBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24