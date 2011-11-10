-Andreas Gursky'nin fotoğrafına rekor fiyat NEW YORK (A.A) - 10.11.2011 - Alman fotoğraf sanatçısı Andreas Gursky'nin 1999 tarihli bir fotoğrafı, açık artırmada 4,3 milyon dolara satıldı. Christie's müzayede şirketinin New York'ta düzenlediği açık artırmada satılan ''Rhein II'' adlı fotoğrafın, bugüne dek en pahalıya satılan fotoğraf olduğu belirtildi. Cindy Sherman'ın mayıs ayında 3,8 milyon dolara alıcı bulan ''Adsız'' fotoğrafı, en yüksek fiyatlı fotoğraf rekorunu elinde bulunduruyordu. Gursky'nin satılan fotoğrafının dahil olduğu, Ren Nehri'nin panoramik görüntülerinden oluşan serisi 6 fotoğraftan oluşuyor. Serinin 4 fotoğrafı, önemli müzelerde bulunuyor.