-ANDRE SANTOS VE BOBO "SAMBA GOLD" LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Andre Santos ile Beşiktaşlı Bobo, her yıl Avrupa'da oynayan en iyi Brezilyalı futbolcuya verilen Samba Gold (Samba de Ouro) ödülünün aday listesinde yer aldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcuları Andre Santos'un, her yıl Avrupa'da oynayan en iyi Brezilyalı futbolcuya verilen Samba Gold (Samba de Ouro) ödülünün aday listesinde yer aldığı, kazanan oyuncunun internet oylaması sonucu belli olacağı bildirildi. Brezilya ile Avrupa arasında iletişim kurmak amacıyla 7 yıl önce kurulan ''www.sambafoot.com'' isimli internet sitesinin düzenlediği Samba Gold ödülü, bu yıl 3. kez sahibini bulacak. Avrupalılar için Güney Amerika futbolu hakkında eğitici olmak, Brezilyalılar için ise Avrupa'da oynayan futbolcuları hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla oluşturulan internet sitesinin düzenlediği ödülü geçen yıl İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luis Fabiano kazanmıştı. Ödülü kazanacak futbolcu 3 aşamalı bir değerlendirmeden geçiyor. Oyların üçte biri sitenin yazı kurulu tarafından veriliyor. Üçte birlik ikinci bölüm oy ise Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolculardan oluşan sambafoot.com Derneği tarafından belirleniyor. Son üçte birlik kısım da internet kullanıcısı futbolseverlerin verdiği oylardan oluşuyor. -BEŞİKTAŞLI BOBO DA LİSTEDE- Avrupa'da dünyanın çok önemli kulüplerinde top koşturan Brezilyalı futbolcuların yer aldığı listede, sezon başından itibaren başarılı performans sergileyen, ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan Beşiktaşlı Bobo da yer aldı. Andre Santos'un yanı sıra Bobo da Barcelona, İnter, Milan, Manchester United, Real Madrid, Liverpool ve Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen vatandaşlarıyla yarışacak. Bu arada 1 Aralık tarihinde başlayan oylama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Yeni yılın ilk günü de Avrupa'daki en iyi Brezilyalı olarak kabul edilen Samba Gold 2010'u kazanan futbolcu belli olacak. Samb Gold 2010 aday listesinde yer alan futbolcular şöyle: Julio Cesar, Maicon, Lucio (Inter), Julio Sergio (AS Roma), Daniel Alves, Adriano (FC Barcelona), Thiago Silva, Pato, Robinho, Ronaldinho (AC Milan), David Luiz (Benfica), Alex, Ramires (Chelsea), Andre Santos (Fenerbahçe), Rafael (Manchester United), Marcelo, Kaka (Real Madrid), Hernanes (Lazio), Lucas (Liverpool), Denilson (Arsenal), Douglas Costa, Fernandinho (Shakhtar Donetsk), Nene (Paris Saint Germain), Michel Bastos (Olmpique Lyon), Carlos Eduardo (Rubin Kazan), Nilmar (Villarreal), Hulk (FC Porto), Welliton (Spartak Moskova), Luis Fabiano (Sevilla FC), Bobo (Beşiktaş) Oylamaya katılmak isteyenlerin www.sambafoot.com adresini kullanabileceği bildirildi.