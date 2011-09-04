-Andre Santos Türkiye'den ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a 7 milyon avro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu Andre Clarindo Dos Santos, Türkiye'den ayrıldı. Air France uçağıyla öğle saatlerinde eşi Suelam ile birlikte İstanbul'dan Paris'e giden Andre Santos'u, Fenerbahçeli bazı yetkililer ile sarı-lacivertli oyuncu Cristian Baroni uğurladı. Atatürk Havalimanı'nda yolcuların ve çalışanların ilgi odağı haline gelen Andre Santos, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Andre Santos, vedaların zor olduğunu belirterek, ''Buradan giderken güzel anılarımla ve güzel duygularla ayrılıyorum. Tüm Fenerbahçe taraftarlarına, benim için emeği geçen herkese, basın mensuplarına ve bana sevgi, saygı gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz içim buruk olsa da mutlu bir şekilde, en azından güzel duygularla buradan ayrılıyorum'' dedi. Gelecek planları içinde İstanbul'a dönüş olup olmadığı sorulan Andre Santos, ''Ben kulübün ön kapısından çıktığımı düşünüyorum diye daha önce de söylemiştim, bu düşüncem hala geçerli. Benim için emek veren insanlar var, ben de kulüp için emek verdim. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve bütün takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Güzel anılar ve güzel hikayelerle buradan ayrıldığım için ön kapıdan buradan çıkıyorum ve önümüzdeki senelerde, zamanlarda neden olmasın, kendimi burada evimde hissediyorum. Buruk olsam da şu anda ayrılıyorum. Fakat futbol bu, ne olacağı belli olmaz. Tekrar burada forma giymek isterim tabii ki'' diye konuştu. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçeli taraftarlara da seslenerek, ''Bütün taraftarlara ve camiaya benim geldiğim ilk günden itibaren bana gösterdikleri sevgi, saygı için çok çok teşekkür ederim. Ben bireysel olarak ve takım arkadaşlarımla içeride, dışarıda her zaman takım için çalıştım. Tüm taraftarlara bana verdikleri tüm içten destek için teşekkür ediyorum. Bir gün buluşacağımızı umuyorum'' dedi.