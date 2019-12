-ANDRE SANTOS: MUTLAKA KAZANMALIYIZ İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, Spor Toto Süper Lig'de 22 Kasım Pazartesi günü Bucaspor ile yapacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Andre Santos, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Bucaspor karşısında mutlaka 3 puan almaları gerektiğini belirten Brezilyalı oyuncu, şunları söyledi: ''Mutlaka kazanmamız gereken maçlardan birine çıkacağız. Özellikle kendi evimizde oynayacağımız bu maçı, taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyor. Çünkü artık şampiyonluk yolunda daha az hata yapan takım şampiyonluğa ulaşacak. Özellikle bu tip maçlarda hiçbir şekilde teklemememiz gerekiyor. Pazartesi günü oynayacağımız maça da bunu düşünerek çıkıyoruz. Taraftar desteğiyle maçtan galip ayrılacağız.'' Geride kalan 12 haftada 16 gol yediklerini hatırlatan Andre Santos, hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirterek, ''Takım defansı denildiğinde, takım olarak defanstan bahsediyoruz. Takımın her parçası, her oyuncu defansa, savunmaya dahildir. Geçen maçlardan gereken dersleri çıkarmalıyız ve çıkarıyoruz. Önümüze bakıyoruz her zaman için. Pazartesi gününden itibaren de defanstaki hataları azaltıp, takım hüviyetinde başarılı bir çıkış yakalamak istiyoruz'' şeklinde konuştu. -''MANO MENEZES İLE YENİ BİR YAPILANMA İÇİNDEYİZ'' - Andre Santos, Arjantin ile Katar'da önceki gün yaptıkları, kendisinin de 90 dakika Brezilya Milli Takımı formasını giydiği ve 1-0 kaybettikleri hazırlık karşılaşmasını değerlendirdi. Brezilya'nın yeni teknik direktör Mano Menezes ile yeni bir yapılanma içinde olduğunu kaydeden Andre Santos, şöyle dedi: ''Kaliteli iki ülke milli takımının maçı çok güzel geçti. Biz de çok iyi oynadık diye düşünüyorum. Maalesef Messi'nin ayağından son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Bu tip sonuçları, bu tip maçlarda normal olarak görüyorum.