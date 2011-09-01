Andre Santos: Aziz Yıldırım'a sarılıp gitmek isterdim

T24 - Fenerbahçe'den İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Andre Santos, bu transferin tüm kesimlerin menfaatlerine uygun olduğunu söyledi. Santos ayrıca taraftara, kulüp başkanına, yöneticilere ve takım arkadaşlarına; teknik heyetten, basın mensupları ve kulüp çalışanlarına kadar herkese tek tek teşekkür etti.



Andre Santos, takımın bugün gerçekleştirdiği sabah antrenmanı sonrasında Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Herkesin bayramını kutlayarak söze başlayan Andre Santos, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan Arsenal gibi büyük bir camiaya gidiyorum, Burada geçirdiğim süredeki tüm anıların mutluluğunu yaşamakla birlikte, aynı zamanda bu güzel anılardan sonra ayrılmanın üzüntüsünü de yaşıyorum" dedi. Andre Santos, "Buradaki dönemimin sonuna geldiğimde taraftarlara şunu söylemek için buradayım: Burada kaldığım sürede; içeride, dışarıda, evimde, alışverişte, maçlarda, restoranlarda, ülke dışında Fenerbahçe taraftarı hep yanımdaydı. Onların desteği, bana ve takımın tamamına en büyük destekti. Fenerbahçe taraftarına, ilk geldiğim andan şu ana kadar verdikleri destek için çok çok teşekkür ediyorum. Onlara bu mesajı iletmedin buradan gidemezdim" diye konuştu.

"Transferim her kesim için uygundu"



Transferi hakkında da konuşan Andre Santos, "Fenerbahçe'nin ve futbolun içinde bulunduğu zor durum malum. Herkes sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Benim gidişimin sebebi ise Fenerbahçe'yi sıkıntılı durumda bırakmak değil, bana gelen teklifti. Arsenal, benim kendisine yararlı olabileceğimi düşündü. Benim için güzel bir teklifti ve kulübümün menfaatlerine de uygundu. Tüm bunları toplayınca herkesin menfaatlerine uygun, herkesin mutlu olabileceği bu transfer gerçekleşti. Gönül isterdi ki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe forması giyseydim. Ama hayatta her şeye hazırlıklı olmak lazım.Böyle bir teklif geldi ve Arsenal'a transferim gerçekleşti" dedi.

"Özelsiniz ve unutulmazsınız"



Bir soru üzerine Fenerbahçe'de geçirdiği süre içerisinde elbette mutsuz anların da bulunduğunu söyleyen Andre Santos, "Fakat ben mutsuz anları hatırlamaktan hoşlanmayan birisiyim. Ayrıca mutsuz anlardan çok daha fazla mutlu anlarım oldu, kendimi evimde gibi hissettim burada. Transferimden sonra burada benimle olan insanlar, burada bizlerle olan sizler, Fenerbahçe taraftarları, herkes benim burada kendimi evimde gibi hissetmeme neden oldunuz. O nedenle buradaki herkes ve Fenerbahçe forması giydiğim her an benim için özeldir. Takımımız, bu takıma emeği geçen herkes benim için özelsiniz ve unutulmazsınız" dedi.





Unutulmaz gol



Fenerbahçe forması altında attığı en güzel golün, ilk sezonunda Kadıköy'de Sivasspor filelerine gönderdiği gol olduğunu belirten Andre Santos, "En unutulmaz ve en duygusal olanı ise, bu sezon şampiyonluk yolunda Gaziantep'e son dakikada attığım goldü. O golden sonra taraftarın 10 kez adımı yüksek sesle haykırması, o anlar, Fenerbahçe formasıyla geçirdiğim en duygusal anlardı. Stattaki bu anlar en unutulmaz anlardı" diye konuştu.

"Başkanımıza sabır ve şans diliyorum"



Tek tek isim vererek herkese teşekkür ve veda eden Andre Santos, söze Başkan Aziz Yıldırım'dan başladı. Andre Santos, "Başkanımıza sarılıp vedalaşma imkanı bulamıyorum. Tüm yaptıkları ve benim buraya gelmeme onay veren, kapılara açan kişi olması nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine şans ve sabır diliyorum. Umuyorum anlaşmazlıklar ortadan kalkacak ve inanıyorum ki başkanımız kaldığı yerden görevine devam edecektir. Aynı zamanda Başkanımızın kardeşi Ali Yıldırım'a, Ali Koç'a, diğer tüm yöneticilerimize, burada bize yemek hazırlayan herkese, Samandıra çalışanlarına, kulüpte emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Alex ışığıyla aydınlatmaya devam edecek"



Alex'in, Fenerbahçe'de kaldığı sürece büyük destek verdiğini ve kendisine teşekkür ettiğini belirten Andre Santos, "Alex'in bu kulüp için sahip olduğu değer, kelimelerle ifade edilmez Buradaki, bu camiadaki herkes için referans, ışık olmuş bir kişidir Alex. Tüm camiaların ve tüm insanların sevgisini kazandı. Alex, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi, gördüğü tüm sevgi ve saygıyı da sonun kadar hak etmiş bir insan. Benim için yaptığı her şeye attığım gollerdeki pasları nedeniyle ona teşekkür ediyorum. O burada kaldığı sürece, ışığıyla tüm insanları aydınlatacaktır. Alex'ten başlamışken, beraber forma giydiğim tüm takım arkadaşlarıma sadece yabancılara değil Volkan, Selçuk, Emre. Topuz, tüm oyunculara tüm arkadaşlara, verdikleri emekler ve burada geçen zamanlar için teşekkür ediyorum" dedi.

"Aykut Hoca ve Cristian'a mesajlar"



Teknik Direktör Aykut Kocaman için de özel sözler sarf eden Andre Santos, "Özel bir parantez de hocamız Aykut Kocaman için açmak istiyorum. Brezilya'ya kadar gelip beni transfer eden kişilerin başında kendisi vardı. Bana verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Umarım Fenerbahçe camiasında gelecekte de başı çeken insanlardan biri olacaktır Aykut Hoca. Cristian'a da özel bir şeyler söylemek istiyorum. Buraya onunla beraber geldik. Şimdi yollarımız ayrılıyor. Onun olmadığı bir takımda oynamak benim için çok zor olacak.. Ona da takımla birlikte başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



Toplantının ardından Andre Santos, basın mensupyarıyla sahada hatıra fotoğrafı çektirdi.



