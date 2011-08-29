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Andre Santos Arsenal'de!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Andre Santos için Arsenal ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Arsenal'den 7...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Andre Santos için Arsenal ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Arsenal'den 7 milyon Euro bonservis ücreti alacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan son isim Andre Santos oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için Arsenal ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin şike soruşturmasında yer almasının ardından önce Nijeryalı Emanuel Emenike, Rusya'nın Spartak Moskova takımına gitti. Uruguaylı Diego Lugano’da sarı-lacivertliler'e veda ederek, Paris Saint Germain'in yolunu tutu.

Fenerbahçe yönetimi son olarak Andre Santos'u da Arsenal'e gönderiyor. Sarı-lacivertliler'in, Brezilyalı futbolcu için İngiliz kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin transferi yarın borsaya da bildirmesi ve Santos'un 1-2 gün içinde Londra'ya giderek Arsenal'e imza atması bekleniyor.


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