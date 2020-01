-Andoniadu: ''210 yıllık ihtiyacımızı karşılar'' LEFKOŞA (A.A) - 29.12.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içinde yer alan ve ''Afrodit'' olarak adlandırılan 12. parselde, sondaj çalışması yapan Amerikan Noble Energy şirketinin, doğalgaz yatakları tespit ettiğini açıklaması, Rum tarafında büyük sevinçle karşılanırken, şimdi gözler bulunan doğalgazın nasıl kullanılacağına çevrildi. Hristofyas'ın dün sondaj verilerini açıkladığı saatlerde, sondajı yapan Amerikan Noble Energy şirketi de bulguları ABD'de açıkladı. Rum muhalefet partileri, memnuniyetlerini dile getirirken, doğalgazın değerlendirilmesinin, ortaklaşa belirlenecek strateji ile yapılması ve doğalgaz yataklarının siyasi amaçlı kullanılmaması görüşünde. -Rum siyasi partileri memnun- Rum Enerji Dairesi Yetkilisi Solon Kasinis, ''gerçek doğalgaz miktarının daha fazla olduğunu'' ve Noble Energy şirketinin dün açıkladığı verilerin ''yatağın en düşük büyüklüğü olduğunu'' savundu. Kasinis, Noble Energy şirketinin, gelecek aylarda, açıklamış olduğu bu verileri daha da yükselterek yenilemek zorunda kalacağını da öne sürdü. AKEL partisi Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis, dünkü günün Güney Kıbrıs için ''tarihi bir gün olduğunu'' ifade ederek, doğalgazın varlığının kesinleşmesiyle ''Kıbrıs'ın AB'nin enerji haritasına girdiğini'' iddia etti. Lukaidis, doğalgazın bundan sonraki aşamalarda kullanım konusunun önem taşıdığını belirtti. Ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Basın Sözcüsü Haris Yeorgiyadis, Noble Energy şirketinin doğalgaz konusundaki açıklamasının kuşku götürmez şekilde ''önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu'' belirterek, bütünlüklü bir enerji politikasının belirlenmesinin elzem olduğunu kaydetti. Yeorgiyadis, doğalgaz yataklarının siyasi amaçlı kullanılmaması gerektiğini de söyledi. -''210 yıllık enerji ihtiyacı''- Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu, tespit edilen doğalgazın ''Kıbrıs''ın 210 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Andoniadu, Rum radyosuna yaptığı açıklamada, doğalgazın Kıbrıs'ta varlığının kesinleştiğini ve bulunan miktarın öneli olduğunu ifade ederek, bulunan miktarın, doğalgazla elektrik üretiminde ''Kıbrıs''ın 210 yıllık ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Andoniadu, doğalgaz fiyatlarının, üretim ve sunum şekline göre değiştiğini, bu nedenle somut bir fiyatı olmadığını belirterek, ''Bundan 170 metreküpün enerji açısından bir varil petrole denk geldiği hesaplanırsa 200 milyar metreküp doğalgaz yaklaşık bir milyar varil petrole denk gelir. Buna göre yatağın değeri 100 milyar dolar civarında olur'' dedi. Doğalgazın işlenmesi konusuna da değinen Andoniadu, enerji merkezine ilişkin geniş bir projeleri olduğunu ve Vasiliko Bölgesi'nde yoğunlaşıldığını söyledi. Rum basını, 12. parselde, 140 ila 230 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu, Kıbrıs Rum tarafı açısından yeni bir dönem başladığını, tespit edilen doğalgaz rezervinin Rum tarafının 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağını, açıklanan miktarın, daha önce belirtilen rakamlara göre düşük kaldığını belirtti. Rum basını, Noble Energy şirketinin 12. parselde sondaj yapan ve ''Homer'' adı verilen platformunun, İsrail'in Leviathan parselinde sondaj yapmak üzere Ocak ayında bu parselden ayrılacağını yazdı. -Kazamias not yükseltme bekliyor- Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Rum yönetiminin sözde MEB'inde doğalgaz yataklarının keşfedilmesinin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kazamias, benzer bir durumda İsrail'in iki not yükseltme aldığını, aynı uygulamanın Güney Kıbrıs'a da yapılarak not yükseltilmesine gidilmesi gerektiğini savundu. Kazamias, doğalgazın Rum ekonomisinin canlanmasına ve büyük yatırımların yapılmasına sebep olacağı değerlendirmesinde bulundu.