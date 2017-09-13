Andırın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Göksun karayolunun 15\'inci kilometresi Kaleboynu Mahallesi\'nde meydana geldi. Göksun\'dan Andırın\'a giden 30 yaşındaki Bekir Özkan yönetimindeki 31 ADE 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Bekir Özkan ile kız kardeşi 25 yaşındaki Fatma Özkan ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Fatma Özkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Özkan ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.

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