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'Andımız'ın kaldırılmasına Anıtkabir'in önünde 'yatan adam' protestosu

'Andımız'ın kaldırılmasına tepki gösteren bir grup genç, Anıtkabir'in önünde 'yatan adam' eylemi yaptı

01 Ekim 2013 15:42

 

İlkokullarda “Andımız” uygulamasının kaldırılmasına tepki gösteren bir grup genç, Anıtkabir’in önünde “yatan adam” eylemi yaptı.

Kamuoyu tarafından merakla beklenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan demokratikleşme paketiyle gelen reformlar arasında ilkokullarda “Andımız”ın okunması uygulamasının kaldırılması da yer aldı.

“Andımız”ın kaldırılmasına tepki gösteren bir grup genç, Anıtkabir’in önüne giderek eylem yaptı. Anıtkabir’e giden yolda yüzüstü uzanarak eylem yapan 10-15 kadar genç gösteri yaptı. Bu ilginç gösteri, sosyal medyada “yatan adam” olarak adlandırıldı.

 

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