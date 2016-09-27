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'Andımız'ı okuyan öğrencileri azarlayan okul müdürüne inceleme

Okul müdürü "Kendinize gelin; dingonun ahırı mı burası, devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" demişti

27 Eylül 2016 15:23

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'nda bayrak töreni ardından 'Öğrenci Andı'nı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürünce azarlandığı iddiasıyla ilgili ön inceleme başlatıldı.

Öğretim yılı başlangıcının ilk haftasında öğrencilere yönelik verilen eğitime tepki için ant okunmak istenmiş, az sayıdaki öğrencinin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuyla ilgili ön inceleme başlattığı, olay anına ilişkin olduğu ileri sürülen cep telefonu görüntüsün de inceleneceği öğrenildi.

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