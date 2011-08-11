-Andıç'ta yeni tutuklama İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan emekli Albay Cemal Gökçeoğlu tutuklandı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesine gelen Gökçeoğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Emekli Albay Gökçeoğlu, buradaki işlemlerin ardından tutuklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli Albay Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Mehmet Bülent Sarıkahya ile Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Bu kişilerden teslim olan emekli Orgeneral Iğsız ile Albay Selvi tutuklanarak daha önce cezaevine konulmuştu.