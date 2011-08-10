Andıcın kritik sorusu





T24 - “İnternet andıcı” iddianamesinin avukatlara verilen dava klasörlerinde 22 şüphelilerin soruşturma aşamasında verdiği ayrıntılı ifadeleri yer alıyor. İfadelerde savcıların “internet andıcı” ile ilgili sorduğu bir soru dikkat çekiyor. Hemen hemen bütün sanıklara Nisan 2009 tarihli “internet andıcı” üzerindeki “Sn.K’a arz” (Sayın Komutan’a arz) ifadesinde kastedilen komutanın kim olduğu soruluyor. Genelkurmay Başkanı mıdır?’





“İnternet andıcı” davasının delil klasörleri arasında yer alan 26. ve 27. klasörlerde şüphelilerin ayrıntılı ifadeleri yer aldı. İfade metinlerinde Soruşturma savcısı Cihan Kansız’ın, şüphelilere, “Bahse konu andıcın paraf bölümünde ‘Sn.K’a arz’ şeklinde el yazması bir not olduğu görülmüştür. Kendisine arz edilmek üzere not düşüldüğü belirtilen komutan Genelkurmay Başkanı mıdır? Bu andıç komutana arz edilmiş midir? Komutan bu andıcı onaylamış mıdır?” şeklinde bir soru yönelttiği görüldü.





Şüphelilerden bazıları “Sayın Komutan” ifadesinin karşılığının dönemin Genelkurmay Başkanı (İlker Başbuğ) olduğunu söylerken, bazı şüpheliler de bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını ifade etti.





İşte verilen cevaplar





Orgeneral Hasan Iğsız: “‘Sn.K’a arz’ ifadesi sadece Genelkurmay Başkanı’na sunulunca yazılır. Buradan da ona sunulup onaylanıp onaylanmadığını ben bilmiyorum. Onun onayı ve emri olmadan birşey yapılamaz. Nihai karar mercii Genelkurmay Başkanı’dır.”



Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: “Komutana arz edilip edilmediğini bilmiyorum.”



Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: (Cevap yok)



Albay Hulusi Gülbahar: “Genelkurmay Başkanı olabilir, arz ettiyse onaylanmadan yürürlüğe girmez.”



Albay Cemal Gökçeoğlu: “Bu tabir Genelkurmay Başkanı’na arz anlamına gelir ancak arz edilip edilmediğini bilmiyorum.”



Albay Ziya İlker Göktaş: “Komutan andıcı onaylamasa yürürlüğe girmez. Onaylandığı için yürürlüğe girdi. Arz edilen komutan Genelkurmay Başkanı’dır.”



Yüzbaşı Murat Uslukılıç: “Bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanı’dır, yine bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanı’na Dursun Çiçek bu konuyu arz etmiştir. Aynı sayfada onay yoktu ama onayladı ki yeni internet siteleri için emir verildi.”



Sivil memur Mehmet Bülent Sarıkahya: “Komutana arz içeriğini bilmiyorum. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Komutandan da kimin kastedildiğini ben bilemem.”