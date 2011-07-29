-''ANDIÇ'' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ile eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. Bazı sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılması ve davanın ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarına ilişkin dava ile birleştirilmesi yönündeki taleplerin ise daha sonra değerlendirileceği öğrenildi.