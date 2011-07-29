T24 LogoT24 Logo
Gündem

''ANDIÇ'' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 18:00

-''ANDIÇ'' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ile eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi.  Bazı sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılması ve davanın ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarına ilişkin dava ile birleştirilmesi yönündeki taleplerin ise daha sonra değerlendirileceği öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24