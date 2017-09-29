Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.
Beşiktaş'ın RB Leipzig'i evinde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golünü atan ve etkili bir oyun sergileyen Talisca, 'dev' kulüplerden oyuncuların bulunduğu 11'de orta sahada kendine yer buldu.
UEFA'nın belirlediği ilk 11 şöyle:
Kaleci: Areola (PSG)
Defans: Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham)
Kanat bek: Dani Alves (PSG), Tierney (Celtic)
Orta saha: Talisca (Beşiktaş), Mkhitaryan (Manchester United)
Forvet: Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Anthony Martial (Manchester United)