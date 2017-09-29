T24 LogoT24 Logo
Spor

Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Brezilyalı futbolcu, RB Leipzig karşısında takımının 2. golünü atmıştı

29 Eylül 2017 20:16

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Beşiktaş'ın RB Leipzig'i evinde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golünü atan ve etkili bir oyun sergileyen Talisca, 'dev' kulüplerden oyuncuların bulunduğu 11'de orta sahada kendine yer buldu.

UEFA'nın belirlediği ilk 11 şöyle:

Kaleci: Areola (PSG)

Defans: Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham)

Kanat bek: Dani Alves (PSG), Tierney (Celtic)

Orta saha: Talisca (Beşiktaş), Mkhitaryan (Manchester United)

Forvet: Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Anthony Martial (Manchester United)

ETİKETLER

Taliscahaftanın11iŞampiyonlar LigiUEFABeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24