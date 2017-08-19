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Spor

Anderson Talisca: Maç boyunca üstün oynadık ancak dikkatsizlikten 2 gol yedik

"Bir sonraki maçta daha iyi olacağız"

19 Ağustos 2017 02:53

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından takımının 2. golünü kaydeden Anderson Talisca, "Maç boyunca üstün oynadık ancak dikkatsizlikten 2 tane gol yedik" yorumunu yaptı.

Bir sonraki maçta çok daha iyi olacaklarını savunan Talisca, sarı kart gördüğü pozisyon için de, "Oyuncu beni çekiyordu. Kolumu savurdum ve onun dudağına geldi, ben de özür diledim" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, şunları kaydetti:

Çok zor bir maç oldu. Büyük bir mücadele oldu. 95 dakika üstün olan takım bizdik ama dikkatsiz şekilde 2 gol yedik. Bundan sonra daha çok çalışıp seviyemizi yukarı çekmemiz gerekecek.

"Daha iyi olabiliriz"

Sarı kart gördüğüm pozisyonda oyuncu beni çekiyordu, ben de kolumu savurdum ve onun dudağına geldi sanırım. Ben de özür diledim ve olayı çözdük.

Daha iyi olabiliriz. Henüz ikinci maçı oynadık. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.

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