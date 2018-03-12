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Spor

Anderson Talisca, Brezilya milli takımına davet edildi

Fenerbahçeli Giuliano ise kadroya dahil edilmedi

12 Mart 2018 20:32

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya milli takım müjdesi geliyor. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın yokluğunda oyuncuyu kadroya dahil edecek.

Uzun süredir Brezilya Milli Takımı hayali kuran Anderson Talisca, Neymar'ın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle kadroya bir adım daha yaklaştı. Tite'nin Neymar'ın yokluğunda alternatif arayışları içerisinde olduğu ve oyuncunun oynadığı mevkiye en yakın ismin Anderson Talisca olması ibreyi 23 yaşındaki yıldıza çevirdi.

Brezilyalı yetkililerden alınan bilgiye göre Tite, Anderson Talisca'yı kadroya dahil edecek ve 2 hazırlık maçında da deneyecek. 

Talisca'nın bu sezonki performansı

Şu ana kadar 2. yarı maçlarında 7 maçta 7 gol atan Anderson Talisca, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabük maçlarında duble yaparken son oynanan Gençlerbirliği maçında da golünü atarken 7 maçta 7 gol kaydetmiş oldu.

Süper Lig'de gol sayısını 10'a yükselten 23 yaşındaki yıldız, toplamda da bu sezon 16 gole ulaştı.

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