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Spor

Anderson Talisca, bebek Talisca'yı ziyaret etti 

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bebeklerine Talisca ismini koyan aileyi İstanbul'da ziyaret ederek erzak yardımında bulundu

28 Eylül 2017 22:14

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş\'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bebeklerine Talisca ismini koyan aileyi İstanbul\'da ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.
Bebek ve ailesi ile yakından ilgilenen Brezilyalı yıldız, aileyle fotoğraf çektirdi. Aynı zamanda Talisca, mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yaptı.  
İstanbul\'da gezdiği mahallede vatandaşlarla fotoğraf çektiren Talisca\'ya mahalle sakinleri teşekkür ederken, yıldız futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş Kulübü de resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı. 

FOTOĞRAFLI 

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