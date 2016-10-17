Anderson antrenmanda takım arkadaşının burnunu kırdı

Bir dönem Manchester United forması da giyen Anderson, antrenmanda kavga ettiği takım arkadaşı William'ın burnunu kırdı.

2007 yılında Manchester United'ın Porto'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncu 2013-14 sezonunun ikinci yarısında Fiorentina'ya kiralanmış ve 2014-15 sezonu başında ülkesi Brezilya'ya dönerek Internacional'in yolunu tutmuştu.

Anderson ile William arasındaki kavganın sebebi henüz bilinmezken, basına yansıyan görüntüler, Brezilya'nın gündemine oturdu.

Anderson'un attığı yumruktan sonra William'ın burnunun kırıldığı belirtilirken, 21 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.