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Dünya

ANDERSEN EDEBİYAT ÖDÜLÜ ROWLING'E VERİLDİ KOPENHAG (A.A)

19 Ekim 2010 18:48

-ANDERSEN EDEBİYAT ÖDÜLÜ ROWLING'E VERİLDİ KOPENHAG (A.A) - 19.10.2010 - "Harry Potter" serisinin yazarı J.K. Rowling, Danimarka'da bu yıl verilmeye başlanan Hans Christian Andersen Edebiyat Ödülü'nü aldı. Rowling, ünlü Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in doğduğu Odensa kentinde bugün düzenlenen törenle, 500 bin kronluk (yaklaşık 140 bin Tl) Hans Christian Andersen Edebiyat Ödülü'nü alan ilk kişi oldu. Ödülün, 1805 yılında doğan ve 1875'de ölen, yaşamı boyunca 160 kadar masal ve şiir yazan Andersen ile kıyaslanabilecek kişilere verildiği belirtildi.  Rowling, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Andersen'in, "The Little Mermaid" (Küçük Denizkızı) ve "The Ugly Duckling" (Çirkin Ördek Yavrusu) gibi klasiklere imza atarak, "yokedilemez, ebedi karakterler yarattığını" söyledi.  Hans Christian Andersen Edebiyat Ödülü, paranın yanısıra, Çirkin Ördek Yavrusu'nun bronz bir heykelciğini de içeriyor. Danimarka'da 1956'dan bu yana, çocuk kitabı yazarlarına verilen, daha çok bilinen bir Hans Christian Andersen Ödülü de bulunuyor. J.K. Rowling'in "Harry Potter" serisinin 7 kitabı, çok sayıda dile çevrilerek, tüm dünyada 400 milyonun üzerinde satarken, dizinin şimdiye kadar çekilen filmleri de gişe rekorları kırdı.

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