Andersen Denver'a döndü

Tempo24-



Tecrübeli oyuncu Marcus Camby'i Los Angeles Clippers'a kaptıran Denver Nuggets, 'Birdman' Chris Andersen ile anlaştı.



NBA'in uyuşturucu madde kullanma yasağını ihlal ettiği için 2006 yılında ligden men edilen Andersen, cezasının kaldırılmasının ardından geçtiğimiz sezon New Orleans Hornets ile sözleşme imzalamıştı.



Geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla sadece 5 maçta görev yapan Andresen, 1.8 ribaunt, 1.2 sayı ortalaması yakaladı.



NBA kariyerine Denver Nuggets formasıyla başlayan Andresen, New Orleans Hornets ile anlaşmadan önce 3 sezon Nuggets'ın başarısı için ter dökmüştü.

