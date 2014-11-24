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Spor

Anderlecht maçı Prandelli'nin kaderini belirleyecek

Galatasaray yönetimi, Avrupa’da havlu atılırsa tecrübeli hocanın akıbetini tartışmaya açacak

24 Kasım 2014 08:53

Şampiyonlar Ligi’ndeki Anderlecht maçı, Teknik Direktörü Cesare Prandelli’nin Galatasaray’daki geleceğini belirleyecek.

İtalyan teknik adama ilk günden beri destek olan sarı kırmızılı yönetim, Avrupa’da havlu atılırsa tecrübeli hocanın akıbetini tartışmaya açacak.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray’da Trabzonspor mağlubiyeti ve ortaya konulan kötü futbol, Prandelli’yi yeniden tartışılan adam haline getirdi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, “Prandelli’nin yanında ve arkasındayız” açıklaması yapan Galatasaray yönetimi de İtalyan hocaya destek verse de çarşamba gününü beklemeye başladı. Trabzonspor maçında taraftarların istifaya davet ettiği Cesare Prandelli’ye ‘tam destek’ veren yönetim Avrupa’daki kritik Anderlecht maçını beklemeye geçti. Anderlecht karşılaşmasından çıkacak olası kötü sonuç, İtalyan hocanın geleceğini tartışmaya açacak.

 

Tazminatı 2 milyon Euro

 

Başkan Duygun Yarsuvat, Anderlecht maçında alınacak ters bir sonuç halinde kurmayları ile Prandelli’nin geleceğini görüşecek. Bu konuda özellikle futbolun emanet edildiği Abdurrahim Albayrak ile Ali Dürüst’ün görüşü büyük önem teşkil edecek. Öte yandan Galatasaray yönetiminin futbolcular ile birlikte teknik heyete de ödeme yapması Prandelli’nin tazminatının da aşağı inmesine neden oldu. İtalyan hoca ile ekibinin tazminat maliyeti şu anda 2 milyon Euro... Sarı kırmızılılar, Prandelli’nin görevine son verme kararı aldıkları takdirde İtalyan teknik adam ile ekibinin sezon sonuna kadar muaccel hale gelen alacaklarını ödeyip yollarını ayırabilecek.

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