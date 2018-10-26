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Spor

Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2

İSTANBUL (DHA) STAT: Constant Vanden Stock HAKEMLER: Georgi Kabarov, Martin Margaritov, Divan Valkov ANDERLECHT: Didillon - Lawrence, Sanneh, Gerkens (Dk

26 Ekim 2018 00:47

İSTANBUL (DHA)

STAT: Constant Vanden Stock
HAKEMLER: Georgi Kabarov, Martin Margaritov, Divan Valkov
ANDERLECHT: Didillon - Lawrence, Sanneh, Gerkens (Dk. 86 Mohammed), Saief, Santini, Kums, Trebel, Bornauw, Saelemaekers (Dk. 86 Najar), Bakkali
FENERBAHÇE: Harun Tekin - Isla, Neustadter, Skrtel, Reyes, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 86 Alper Potuk), Benzia (Dk. 74 Oğuz Güçtekin), Slimani (Dk. 74 Ayew), Frey
GOLLER: Dk. 35 - Dk. 49 Bakkali (Anderlecht) - Dk. 53 Frey, Dk. 57 Hasan Ali (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Kums, Saelemaekers, Santini, Bakkali (Anderlecht) - Jailson, Isla, Skrtel, Slimani, Benzia, Eljif, Hasan Ali (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Belçika\'nın Anderlecht takımı ile 2-2 berabere kaldı.

35\'inci dakikada Kums\'un ara pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Bakkali\'nin gelişine vuruşu, kaleci Harun\'un sağından filelere gitti: 1-0.
39\'uncu dakikada Isla topu sağ kanattan içeri kesti. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Frey topa gelişine vurdu ancak kaleci Didillon meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı Anderlecht\'in 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.
49\'uncu dakikada Kums\'un gönderdiği uzun pasla sağ çaprazda buluşan Bakkali, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti: 2-0.
53\'üncü dakikada Gerkens\'in yaptığı pas hatası sonrasında ceza sahası içerisinde sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Frey, yerden yaptığı sert vuruş ile Didillon\'u avladı: 2-1.
57\'nci dakikada Frey\'in ara pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali, iki oyuncudan sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2\'lik eşitlikle sona erdi.

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