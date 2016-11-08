Ancelotti'den Zidane övgü: Onun gibisini görmedim

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Juventus'u çalıştırdığı dönem Zidane'ın takımın 1 numaralı ismi olduğunu hatırlatan Ancelotti, Fransız efsaneden "Olağanüstü" olarak bahsetti. Ancelotti teknik direktörlük kariyerinde Zidane gibi bir futbolcuyla daha çalışmadığını da sözlerine ekledi.

''Her çalışmada olağanüstüydü''



Tiki-Taka dergisine verdiği röportajlarda kariyeri boyunca antrenmanlarda kendisini Zidane kadar etkileyen bir futbolcu olmadığını belirten Ancelotti, ''Onun olduğu antrenmanlar izlenmesi gereken antrenmanlardı. Her çalışmada olağanüstüydü. Bugüne kadar çalıştığım futbolcular arasında beni antrenmanlarda en çok etkileyen oyuncu Zidane.'' dedi