Ancelotti Roma’ya, Spalletti Juventus’a

Tuttosport’ta yer alan habere göre Ancelotti sezon sonunda Milan’dan ayrılmak istiyor ve muhtemelen Roma’ya Spalletti’de Juventus’a gidecek.



Ancelotti 2001’den beri çalıştırdığı Milan’da bir İtalya şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bir de İtalya Kupası kazanmıştı. Ancak son 12 ayda gösterdiği başarısız performans ve yükselen eleştiriler yüzünden artık ayrılma zamanın geldiğini düşünüyor.



Tuttosport’a göre Ancelotti yeni bir başlangıç yapmak için 8 yılda formasını giydiği Roma’ya gidecek. Juventus’ta Ranieri yerine Spalleti’yi getirecek.



Bir başka ihtimalde Scolari’nin başarısız olması durumunda Ancelotti’nin Chelsea’ye gidecek olması.



