Ancelotti açıkladı: Sergio Ramos takımdan ayrılacak mı?

Real Madrid ile ikinci dönemine başlayan Carlo Ancelotti, takımı Sergio Ramos olmadan düşünemediğini, fakat iki tarafın da nihai kararı henüz vermediğini söyledi.

Real Madrid’e imza attıktan sonra ikinci döneminde ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan İtalyan teknik adam, 35 yaşındaki İspanyol yıldızın yanı sıra Eden Hazard, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

2013 ve 2015 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran deneyimli teknik adam, salı günü Everton’dan ayrılarak Santiago Bernabeu’daki görevine geri dönmüştü.

“Onsuz bir Real Madrid’i hayal edemiyorum"

Basına tanıtıldığı toplantıda sorulan Ramos sorusunu, “Onsuz bir Real Madrid’i hayal edemiyorum, ama aynı şekilde Carlo Ancelotti’siz bir günü de hayal edemiyorum!” şeklinde yanıtladı.

Ancelotti, 2005’ten beri kulüpte forma giyen 35 yaşındaki oyuncu hakkında şunları ekledi:

“Sergio Ramos’un kulüp için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve onun kazanılan birçok başarıda başrol oynadığını biliyoruz. Sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini biliyorum, ama henüz detaylarına hakim değilim. Öğrendiğimde bu konuya dair daha fazlasını söyleyebilirim.”

Hazard ve Bale takımda kalacak mı?

61 yaşındaki teknik adam, basın toplantısında diğer konulara dair soruları da cevapladı. Kulüpteki ikinci sezonunu tamamlayan fakat sürekli sakatlıklarda boğuşan ve bir türlü formunu yakalayamayan Eden Hazard hakkında şunları söyledi:

“Hazard üst düzey bir oyuncu. Sakatlık sorunları yaşadı ve hala kendini burada kanıtlayamadı, neler yapabileceğini gösteremedi. Gelecek sezon bunları başarabileceğini düşünüyorum. O da başarmak istiyor ve bunun için çok istekli.”

Ancelotti ayrıca, önümüzdeki sezon Gareth Bale ile de çalışmak istediğinin altını çizdi, fakat 2020-21 sezonunu Tottenham’da kiralık geçiren Galli yıldızın Real Madrid’deki geleceği hala belirsizliğini koruyor.

“Gareth Premier League’de çok fazla forma giyemedi fakat yine de birçok gol kaydetti, düzenli şans bulduğu sezonun son haftalarında da oldukça etkili performanslar ortaya koydu. Şimdi ise geri dönecek. Onu çok yakından tanıyorum ve gelecek sezon daha iyi oynamak için motive olacak, bundan hiç şüphem yok.”

"Ronaldo'yu çok sevdiğimi söyleyebilirim"

Ancelotti’ye bunlara ek olarak Real Madrid’e geri döneceği iddiaları dillendirilen ve Juventus’ta 1 yıllık kontratı kalan Cristiano Ronaldo soruldu:

“Cristiano ile yakın bir ilişkim var fakat farklı takımlarda forma giyen oyuncular üzerine konuşmayı sevmiyorum. Juventus’ta devam eden bir kontratı var ve size onu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Onun hala çok gol atması ve iyi oynaması da beni mutlu ediyor.”