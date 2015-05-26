Anbar'a taarruz başladı

Irak kaynakları Selahattin kentinden başlayarak, güneye doğru ilerleyecek askeri birliklerin bölgeyi

yeniden ele geçirmeye kararlı olduğunu bildiriyor. Irak ordusuna Şii milislerin de destek verdiği

belirtiliyor. Bir hükümet temsilcisi, Irak hükümetinin ordu, gönüllüler ve silahlı aşiretlerin de desteğiyle

IŞİD'e yönelik askeri operasyon düzenlenmesine yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı taarruzu Facebook'ta duyurdu. Ancak mesajda bölgenin en büyük kenti olan

Ramadi'den söz edilmiyor. Başbakan Haydar El Abadi, Ramadi'nin bir kaç gün içinde geri

alınacağını duyurmuştu. BBC'nin haberine göre ise IŞİD bölgede çok güçlü bir durumda bulunuyor.

Irak ordusu Ramadi'de IŞİD güçleri karşısında geri çekilmek zorunda kalınca Anbar düşmüştü. Geri

çekilirken bölgede bırakılan askeri mühimmat da IŞİD'in eline geçmişti. Bu gelişmeler nedeniyle

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Irak ordusunu eleştirince Bağdat ile Washington arasında

bir gerginlik yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in devreye girmesiyle ortam

yeniden yumuşatılmıştı.