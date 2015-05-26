Anbar'a taarruz başladı

Irak kaynakları Selahattin kentinden başlayarak, güneye doğru ilerleyecek askeri birliklerin bölgeyi
yeniden ele geçirmeye kararlı olduğunu bildiriyor. Irak ordusuna Şii milislerin de destek verdiği
belirtiliyor. Bir hükümet temsilcisi, Irak hükümetinin ordu, gönüllüler ve silahlı aşiretlerin de desteğiyle
IŞİD'e yönelik askeri operasyon düzenlenmesine yeşil ışık yaktığını açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı taarruzu Facebook'ta duyurdu. Ancak mesajda bölgenin en büyük kenti olan
Ramadi'den söz edilmiyor. Başbakan Haydar El Abadi, Ramadi'nin bir kaç gün içinde geri
alınacağını duyurmuştu. BBC'nin haberine göre ise IŞİD bölgede çok güçlü bir durumda bulunuyor.
Irak ordusu Ramadi'de IŞİD güçleri karşısında geri çekilmek zorunda kalınca Anbar düşmüştü. Geri
çekilirken bölgede bırakılan askeri mühimmat da IŞİD'in eline geçmişti. Bu gelişmeler nedeniyle
ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Irak ordusunu eleştirince Bağdat ile Washington arasında
bir gerginlik yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in devreye girmesiyle ortam
yeniden yumuşatılmıştı.