T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Anbar'a taarruz başladı

Irak'ta stratejik açıdan büyük önem taşıyan Anbar vilayetinin IŞİD'in eline geçmesi üzerine Irak ordusu taarruz başlattı.

26 Mayıs 2015 19:17

Irak kaynakları Selahattin kentinden başlayarak, güneye doğru ilerleyecek askeri birliklerin bölgeyi
yeniden ele geçirmeye kararlı olduğunu bildiriyor. Irak ordusuna Şii milislerin de destek verdiği
belirtiliyor. Bir hükümet temsilcisi, Irak hükümetinin ordu, gönüllüler ve silahlı aşiretlerin de desteğiyle
IŞİD'e yönelik askeri operasyon düzenlenmesine yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı taarruzu Facebook'ta duyurdu. Ancak mesajda bölgenin en büyük kenti olan
Ramadi'den söz edilmiyor. Başbakan Haydar El Abadi, Ramadi'nin bir kaç gün içinde geri
alınacağını duyurmuştu. BBC'nin haberine göre ise IŞİD bölgede çok güçlü bir durumda bulunuyor.

Irak ordusu Ramadi'de IŞİD güçleri karşısında geri çekilmek zorunda kalınca Anbar düşmüştü. Geri
çekilirken bölgede bırakılan askeri mühimmat da IŞİD'in eline geçmişti. Bu gelişmeler nedeniyle
ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Irak ordusunu eleştirince Bağdat ile Washington arasında
bir gerginlik yaşanmış, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in devreye girmesiyle ortam
yeniden yumuşatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakAnbarIŞİDSelahattinSavunma BakanlığıFacebookRamadiHaydar Abadi RamadiRamadi IŞİDABDSavunma Bakanı Ashton Carter IrakBağdatWashingtonABD Başkan Yardımcısı Joe BidenDeutsche Welle Türkçe DPA/DW TY/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24