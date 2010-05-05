Anayasa'yla boğuşurken ekonomideki iyileşmenin keyfini yaşayamadık

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) Başkanı Ümit Boyner, son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendirirken, “Her şey bir yana, bir anne olarak içim yanıyor” dedi. “Açılımsa tam açılım olsun; gerçek; samimi; bütünlüklü” diyen Boyner, eğitime harcanmayan paranın şiddet ortamına harcandığına da dikkat çekti.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’nun Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Başkanlar Konseyi Toplantısı’na katılan Boyner, konuşmasında KOBİ’ler ve kadınların üretim, siyaset ve iş dünyasındaki rolünü anlattı. Konuşmasının, son bölümünde terör olaylarına değinen Boyner, şunları söyledi:





Hükümetler yüzünden O uzak puslu karakollarda vatanı savunmak adına görev yapan ve pisipisine pusuya düşen gençler için içim yanıyor. Yıllardır terörle mücadele uğruna can veren, ama sonuç alamayan güvenlik güçleri için vicdanım sızlıyor. Bir türlü demokratik düzenlemeleri hayata geçirip problemi çözemeyen hükümetler yüzünden canım yanıyor. Çocuklarımızın eğitimine harcayamadığımız paranın kat be kat fazlasını, onları bizden çalan bir şiddet ortamına harcıyoruz. İçim buna da yanıyor. Memleketi kasıp kavuran bu güç kavgasının ortasında, tarafları çaresizce seyreden; ancak dört yılda bir verdiği oyla kaderine sahip çıkmaya çalışan, bu toz dumanda en çok canı yanan, halkımızın bir ferdi olarak canım yanıyor. Açılımsa tam açılım olsun; gerçek, samimi, bütünlüklü Çetelerden temizlenecekse Türkiye, tarafsız olsun; hepsi temizlensin. Sınır karakollarında gençler çaresizce sıralarını beklemesin.





Anayasa’yla boğuşurken ekonomide iyi işaret keyfini de yaşayamadık



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Başkanı Celal Beysel, “Dünyada küresel krizden çıkış başlamışken, ülkemiz son 2 aydır beklentilerin çok üstünde bir performans gösteriyor” derken, ancak bu konuya yeterince ilgi gösterilmediğini belirtti. Türkiye’de gündemin çok hızlı değiştiğine değinen Beysel, anayasa maddeleriyle tek tek boğuşurken, gündemin en önemli maddesi olan küresel krizden artık bahsedilmez olduğunu belirterek, “Ekonomimizin yeniden iyi işaretler vermeye başlamasının keyfini bile tam yaşayamadık. Kriz, büyük firmalarımızı ve bankalarımızı gerçekten teğet geçti. KOBİ’lerimiz ve istihdam konusunda ise derin yaralar açtı. Dünyada küresel krizden çıkış başlamışken, ülkemiz son 2 aydır beklentilerin çok üstünde bir performans gösteriyor” diye konuştu.





