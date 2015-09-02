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Dünya
Deutsche Welle

Anayasayı Koruma Dairesi'nden 'sağcı terör' uyarısı

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, sığınmacılara karşı şiddetin arttığını vurgulayarak, 'Aşırı sağcı terör tehdidiyle karşı karşıyayız' dedi.

02 Eylül 2015 18:04


Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Gerorg Maaßen Stern dergisine verdiği demeçte, "Şu anki ortam, saldırı düzenlemeye hazır aşırı sağcı grupları ortaya çıkarabilir' dedi. Mülteci yurt ve barınaklarına saldırıların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Maaßen, bu durumun şiddete başvurma eşiğinin giderek düştüğünü gösterdiğini kaydetti.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı bu durumdan özellikle NPD ya da Die Rechte gibi aşırı sağcı partilerin sorumlu olduğunu vurguladı. Maaßen, 'Onlar kışkırtarak bu insanların şiddete başvurmalarında sorumluluk taşıyorlar' dedi. Maaßen mülteci barınak ve yurtlarına düzenlenen saldırılarla, NPD'nin etkinlik ve gösterileri arasında doğru orantı olduğunu de söyledi.

'Saldırılar Almanya'ya zarar veriyor'

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Almanya'daki aşırı sağcı terör konusunda uyarıda bulundu. Sosyal Demokrat Partili Woidke, 'Günümüzde birçok yerde sığınmacılara yönelik yapılanlar, bir çeşit terör. Amaç, iltica arayışındaki insanları ürkütmek ve aynı zamanda sivil toplumun üzerine gitmek. Mülteci barınak ve yurtlarına yönelik kundaklamalar, Almanya ve Brandenburg'a inanılmaz derecede zarar veriyor' dedi.

Doğu eyaletlerindeki politikacılar gelişmelerin bölgesel ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu. Saksonya Eyaleti Ekonomi Bakanı Martil Dulig, Super Illu dergisine verdiği demeçte, Heidenau'daki şiddet gösterilerine değinerek, 'Yabancılara yönelik nefret Saksonya'nın modern ve dünyaya açık resmini tersine çevirirse, bu tam bir ekonomik felaket olur' dedi. Dulig, yabancı kalifiye elemanlarla yatırımcıların güvenlik konusundaki endişelerinin giderek arttığını vurguladı.

Heidenau'da bir buçuk hafta önce aşırı sağcılar, mülteci barınaklarını protesto etmiş, polisle çatışmıştı. Saldırıda 30 polis yaralanmıştı.

Thüringen Eyaleti Ekonomi Bakanı Wolfgang Tiefensee, de Super Illu'ya verdiği demeçte, Pegida gösterilerinin de yapıldığı kentlere verdiği zararı hatırlattı. Tiefensee, 'Yabancı yatırımlara ve ihracata bağımlı eyaletlerin, dünyaya açık ve boğucu yabancı nefretine yer olmayan uluslararası bir ortama ihtiyacı var. Sadece Thüringen'in 2025 yılına kadar 280 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacı var' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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